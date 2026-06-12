現役看護師グラビアアイドルの冴島ななが12日、自身のXを更新。これまで悩まされきた発疹について、病名が明らかになったと報告した。

冴島は現役看護師グラビアアイドルとして活躍中。3月の撮影時に「足に蕁麻疹がでちゃう」と悩みをつづっていた。この日、「ずっと悩まされてた発疹、『皮膚血管炎』と診断されました」と報告した。

皮膚血管炎は、免疫の異常により皮膚の血管に炎症が起こる疾患で、放置すると潰瘍や内臓の障害を引き起こす可能性もあるという。

「グラビア活動をする上で、肌の綺麗さはとても大切なことだと思っています。これまでたくさんの撮影会に参加し、多くのグラビアアイドルの方々を見てきたからこそ、その大切さを実感してきました」と吐露し、「実は、寒冷蕁麻疹だと思っていた皮膚の発疹が暖かい季節になっても改善せず、腕にもでていて大きな病院で血液検査や病理検査を受けました。その結果、『皮膚血管炎』と診断されました」と経緯を明かした。

「今後は抗血小板薬による治療を始めることになります」といい「血液をサラサラにする必要があるため、これまで服用していたピルも休薬することになりました。そのため、撮影会などに合わせて行っていた生理日の調整が難しくなります。また、自己免疫疾患の一種でもあるため、体調によってはお休みをいただいたり、ご心配をおかけすることがあるかもしれません」と、撮影スケジュールに支障をきたす可能性もあると報告。

「それでも、これまで応援してくださった皆さんとの時間や思い出、そしてこれから出会う方々とのご縁を大切にしていきたいと思っています。体調としっかり向き合いながら、自分なりの活動方法を見つけて続けていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。