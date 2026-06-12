「どの話題作にも“彼女”がいた」15歳で“オーディション無敵”と言われた女優の現在地。極限まで私生活を“断捨離”した意外なワケ
まるで日常に実在するかのようなリアルで、自然体な演技が魅力の俳優・森七菜さん。「天真爛漫」や「素朴」が持ち味の役どころで、これまで多くの有名作品に出演してきました。
そんな森さんは、今年でデビュー10周年。記念すべき節目に主演を務める作品は、気鋭のクリエイター・長久允監督が贈る、新宿歌舞伎町を舞台にした映画『炎上』です。
カルト宗教の信者の子として育てられるも、家を飛び出して歌舞伎町にある身寄りのない若者たちのたまり場「トー横」で暮らすことになった少女という、これまでのイメージを覆すハードな役どころを体当たりで演じています。本作品で新たな境地に挑む、森さんの10年間の軌跡を追います。
◆大分の中学生は“女優の原石”だった
小学生の頃に両親が離婚し、当時住んでいた大阪から大分へと引っ越した森さん。
中学時代から、好きだった脚本家・坂元裕二さんのドラマの台詞を書き起こしたり、トークショーへ行ったりするなど、早くから“演じること”に興味を持っていたそうです。そして2016年、中学3年生の時に飲食店でスカウトされたことをきっかけに、俳優の道へ進むことになります。
その翌年には映画『心が叫びたがってるんだ。』で、早々に映画初出演。ここから「オーディションにめっぽう強い15歳」とも言われた彼女の、俳優としての大躍進が始まります。
◆ネクストブレイク必至！ 人気監督の作品で声優デビュー
2019年には様々なドラマや映画に出演し、ネクストブレイクの呼び声が高まっていった森さん。同年7月に公開された新海誠監督のアニメーション映画『天気の子』では、初の声優にも挑戦しました。
森さんが声を吹き込んだのは、“祈るだけで空を晴れにできる”という不思議な能力を持つヒロインの少女・陽菜（ひな）。なんと約2000人が集まるオーディションを経ての大抜擢でした。
街に降り続く雨や、雲間から差し込む太陽の光といった、新海監督ならではの緻密で幻想的な風景。そこに森さんの、どこか謎を秘めたイノセンスな声が合わさることで、作品の世界観にさらなる厚みが生まれました。多くの人々が「森七菜」という存在を知るきっかけになった、代表的な作品の一つといえます。
◆岩井俊二が“逸材”と称賛。朝ドラからアカデミー賞まで
森さんは過去のインタビューで、目標とする女優に二階堂ふみさんを挙げています。そんな二階堂さんとの共演が実現したのが、2020年に放送されたNHK連続テレビ小説『エール』でした。
森さんは二階堂さん演じるヒロイン・音の妹である梅役を務め、冷静沈着な文学少女を好演。梅は感情をあまり表に出さないキャラクターですが、小説家になる夢を追うなかでの紆余曲折や、切ない恋を経験する場面などでは、しずかに感情がにじむ美しい演技を見せてくれました。
同年には、独特な映像美やノスタルジーを感じる繊細な作風でファンの多い、岩井俊二監督の映画『ラストレター』へも出演。
岩井監督はオーディション時の森さんのエピソードとして「アドリブもかましながら自由に演じていた」と振り返り、彼女を“逸材”と称しました。多くの俳優を目にしてきた名匠からみても、類まれな素質を感じたのでしょう。
また、森さんは本作の主題歌「カエルノウタ」で歌手デビューを果たすなど、俳優以外の新たな才能も発揮。そしてこの作品で「第44回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞し、女優としてのキャリアを確固たるものにしました。
◆主人公を支える気丈な“バイプレーヤー”
2025年は、数々の話題作にキャスティングされ、劇場などで森さんの演技を目の当たりにする演劇ファンも増えたと言える年だったのではないでしょうか。
そんな森さんは、今年でデビュー10周年。記念すべき節目に主演を務める作品は、気鋭のクリエイター・長久允監督が贈る、新宿歌舞伎町を舞台にした映画『炎上』です。
カルト宗教の信者の子として育てられるも、家を飛び出して歌舞伎町にある身寄りのない若者たちのたまり場「トー横」で暮らすことになった少女という、これまでのイメージを覆すハードな役どころを体当たりで演じています。本作品で新たな境地に挑む、森さんの10年間の軌跡を追います。
小学生の頃に両親が離婚し、当時住んでいた大阪から大分へと引っ越した森さん。
中学時代から、好きだった脚本家・坂元裕二さんのドラマの台詞を書き起こしたり、トークショーへ行ったりするなど、早くから“演じること”に興味を持っていたそうです。そして2016年、中学3年生の時に飲食店でスカウトされたことをきっかけに、俳優の道へ進むことになります。
その翌年には映画『心が叫びたがってるんだ。』で、早々に映画初出演。ここから「オーディションにめっぽう強い15歳」とも言われた彼女の、俳優としての大躍進が始まります。
◆ネクストブレイク必至！ 人気監督の作品で声優デビュー
2019年には様々なドラマや映画に出演し、ネクストブレイクの呼び声が高まっていった森さん。同年7月に公開された新海誠監督のアニメーション映画『天気の子』では、初の声優にも挑戦しました。
森さんが声を吹き込んだのは、“祈るだけで空を晴れにできる”という不思議な能力を持つヒロインの少女・陽菜（ひな）。なんと約2000人が集まるオーディションを経ての大抜擢でした。
街に降り続く雨や、雲間から差し込む太陽の光といった、新海監督ならではの緻密で幻想的な風景。そこに森さんの、どこか謎を秘めたイノセンスな声が合わさることで、作品の世界観にさらなる厚みが生まれました。多くの人々が「森七菜」という存在を知るきっかけになった、代表的な作品の一つといえます。
◆岩井俊二が“逸材”と称賛。朝ドラからアカデミー賞まで
森さんは過去のインタビューで、目標とする女優に二階堂ふみさんを挙げています。そんな二階堂さんとの共演が実現したのが、2020年に放送されたNHK連続テレビ小説『エール』でした。
森さんは二階堂さん演じるヒロイン・音の妹である梅役を務め、冷静沈着な文学少女を好演。梅は感情をあまり表に出さないキャラクターですが、小説家になる夢を追うなかでの紆余曲折や、切ない恋を経験する場面などでは、しずかに感情がにじむ美しい演技を見せてくれました。
同年には、独特な映像美やノスタルジーを感じる繊細な作風でファンの多い、岩井俊二監督の映画『ラストレター』へも出演。
岩井監督はオーディション時の森さんのエピソードとして「アドリブもかましながら自由に演じていた」と振り返り、彼女を“逸材”と称しました。多くの俳優を目にしてきた名匠からみても、類まれな素質を感じたのでしょう。
また、森さんは本作の主題歌「カエルノウタ」で歌手デビューを果たすなど、俳優以外の新たな才能も発揮。そしてこの作品で「第44回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞し、女優としてのキャリアを確固たるものにしました。
◆主人公を支える気丈な“バイプレーヤー”
2025年は、数々の話題作にキャスティングされ、劇場などで森さんの演技を目の当たりにする演劇ファンも増えたと言える年だったのではないでしょうか。