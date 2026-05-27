¥ê¥ó¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì♡²Æ¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤àÁÖ²÷¤Ê¤´Ë«Èþ¥É¥ê¥ó¥¯
½ë¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¿·ºî¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡¥¹¥¤¥¹È¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥ó¥Ä¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È ¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù¤¬È¯Çä¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÃº»À¤È¡¢¥ê¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÎÃ¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¡£¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æ¤Î¤´Ë«Èþ¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¢ö
¥ê¥ó¥Ä½é¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ËÃíÌÜ
¡Ö¥ê¥ó¥Ä¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È ¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥ó¥È¥½ー¥À»ÅÎ©¤Æ¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¡£²Á³Ê¤Ï798±ß¤Ç¤¹¡£
ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥ó¥È¥½ー¥À¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥·¥ç¥³¥é¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¥¯¥ì¥Þ¥¸¥§¥éー¥¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Ñー¥ë¥¯¥é¥Ã¥«¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ýÌÜ¤Ï¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÃÆ¤±¤ëÃº»À¤Î»É·ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬¤Õ¤ï¤ê¡£¤½¤³¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ó¥Ä¤é¤·¤¤¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤Æü¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êËþÂ´¶¤â¤¢¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹♡
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¸ÂÄê¡Ö¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤ÎÌÚ¡×ËõÃã¤Î¿·ºî¥Ñ¥¤¤Ç²Æ¤Î¼êÅÚ»º¤ò♡
¡È¤¹¤¯¤¦¡¦ÍÏ¤«¤¹¡¦º®¤¼¤ë¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
²Á³Ê¡§798±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È ¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢°û¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¾å¤Î¥¯¥ì¥Þ¥¸¥§¥éー¥¿¤ò¡È¤¹¤¯¤Ã¤Æ¡ÉÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡ÈÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡É°û¤ß¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÂÎ¤ò¡Èº®¤¼¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥½ー¥À¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î±ü¿¼¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¡£²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¥ê¥ó¥Ä¤é¤·¤¤ìÔÂô´¶¤Î¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯8·î31Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¢¨¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§ ¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹¤Ï¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò♡
¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤È¡¢¥ê¥ó¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È ¥½ー¥À¥Õ¥íー¥È¡Ù¡£²Æ¤Îµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤È¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ä´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤²Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö