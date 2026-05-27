熱帯低気圧 a2026年05月27日03時45分発表 【写真を見る】日本の南の海上で近く台風発生、沖縄・日本列島方面に進む予想今後の進路と勢力などを詳しく気象庁発表最大瞬間風速は50メートル以上に 27日03時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度00分 (8.0度)東経138度20分 (138.3度)