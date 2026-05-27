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熱帯低気圧 a
2026年05月27日03時45分発表

【写真を見る】日本の南の海上で近く台風発生、沖縄・日本列島方面に進む予想　今後の進路と勢力などを詳しく　気象庁発表　最大瞬間風速は50メートル以上に

27日03時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度00分 (8.0度)
東経138度20分 (138.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

■近く台風に発達

28日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度30分 (11.5度)
東経137度00分 (137.0度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

29日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度25分 (14.4度)
東経134度40分 (134.7度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

30日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度30分 (16.5度)
東経132度05分 (132.1度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

31日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度50分 (19.8度)
東経129度50分 (129.8度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

■1日に沖縄に接近

01日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度40分 (22.7度)
東経128度20分 (128.3度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 480 km (260 NM)