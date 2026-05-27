日本の南の海上で近く台風発生、沖縄・日本列島方面に進む予想 今後の進路と勢力などを詳しく 気象庁発表 最大瞬間風速は50メートル以上に
熱帯低気圧 a
2026年05月27日03時45分発表
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27日03時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度00分 (8.0度)
東経138度20分 (138.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
■近く台風に発達
28日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度30分 (11.5度)
東経137度00分 (137.0度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
29日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経134度40分 (134.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)
東経132度05分 (132.1度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
31日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経129度50分 (129.8度)
進行方向、速さ 北北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
■1日に沖縄に接近
01日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度40分 (22.7度)
東経128度20分 (128.3度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)