栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、殺害された女性の遺族が「穏やかに過ごしていた家族は今、どん底にいます」などとするコメントを発表しました。この事件は5月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。捜査関係者への取材で、防犯カメラ映像や足跡の位