栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した事件で、県警は２６日、通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる４０歳代の男について、強盗殺人容疑で逮捕状を取った。

捜査関係者への取材で判明した。男は事件後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針。

事件は５月１４日朝、上三川町の民家で発生。金品が物色され、住人の富山英子さん（６９）が胸を刺されるなどして殺害されたほか、家族２人も頭を殴られるなどして負傷した。

県警は実行役とみられる男子高校生４人と、現場指示役とされる横浜市の夫婦を強盗殺人容疑で逮捕し、背後関係を調べていた。

捜査関係者によると、関係者から押収したスマートフォンの解析などから、秘匿性の高い通信アプリで現場指示役と連絡を取っていた男が浮上。事件の数日後、中国に向けて出国したことが判明した。男はその後、東南アジアに向かった可能性があるという。

警察は、男が事件を計画し、現場の指示役を通じて実行役を集めた「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による事件とみて、全容解明を進める。