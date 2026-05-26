漫画『ガチアクタ』の舞台が26日、東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演され、出演中の主人公ルド役・今牧輝琉が、上演中に足を負傷したことから公演を中止したことが、公式サイトにて発表された。【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉舞台ビジュアル公式サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18:30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させて