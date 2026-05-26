舞台『ガチアクタ』開演後に公演中止 上演中にルド役の今牧輝琉が足負傷
漫画『ガチアクタ』の舞台が26日、東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演され、出演中の主人公ルド役・今牧輝琉が、上演中に足を負傷したことから公演を中止したことが、公式サイトにて発表された。
【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉 舞台ビジュアル
公式サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18:30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました」と説明。
続けて「ご来場されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。明日以降の公演実施、本日の公演のチケット払い戻しに関するご案内は、改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて発表いたします。この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、重ねて心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。
本作は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、『週刊少年マガジン』（講談社）にて22年2月から連載を開始した作品。ボンズフィルムが手掛けるテレビアニメ『ガチアクタ』は、25年7月より2クール連続で放送・配信され、2期の制作も発表された。
【写真】公演中止！足を負傷したルド役の今牧輝琉 舞台ビジュアル
公式サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18:30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させていただく事となりました」と説明。
本作は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、『週刊少年マガジン』（講談社）にて22年2月から連載を開始した作品。ボンズフィルムが手掛けるテレビアニメ『ガチアクタ』は、25年7月より2クール連続で放送・配信され、2期の制作も発表された。