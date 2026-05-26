【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MM 1/144 エグザビースト（イクスワイルド）」および同「イクスブレイブ」を発表した。11月発売予定で、価格は2,750円。「イクスブレイブ」は12月発売となる。 本製品はカスタマイズに適したパーツを多数詰め込んだ「エグザビース