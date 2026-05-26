お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤さん（53）が、2026年5月24日放送のバラエティー番組「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（テレビ東京系）にゲスト出演し、元妻で俳優の安達祐実さん（44）との離婚に触れる一幕があった。藤本美貴「はっきり言った！」井戸田さんは05年9月、安達さんとの結婚と、妊娠を発表。06年に第1子となる女児が誕生したが、09年に離婚した。22年9月5日には、モデルの蜂谷晏海（はちや・