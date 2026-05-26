【モデルプレス＝2026/05/26】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「どっぷりハマる“大人の沼恋”映画といえば？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ10を発表する。【写真】佐藤健、国民的女優と熱烈ハグ◆モデルプレス読者が選ぶ「どっぷりハマる“大人の沼恋”映画」トップ101位「ファーストキス 1ST KISS」（2025）2位「四月になれば彼女は」（2024）3位「8年越しの花嫁 奇跡の実