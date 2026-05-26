【モデルプレス＝2026/05/26】女優の佐々木美玲（ささき・みれい／26）と超特急の森次政裕（もりつぐ・まさひろ／27）がW主演を務めるドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）。モデルプレスでは、佐々木と森次にインタビューを実施し、初めて尽くしとなる本作への想いや、印象の変化、理想の家族像について聞いた。【写真】元坂道×超特急メンバー、バック