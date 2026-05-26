【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの鈴木紗理奈が5月26日、所属事務所を通じてコメントを発表。アーティスト・あのの冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系／毎週月曜深夜0時15分〜）にて“嫌いな芸能人”として実名が挙げられたことをめぐる騒動について言及した。【写真】鈴木紗理奈「ママが小さく見える」183cmスタイル抜群息子との2ショット◆鈴木紗理奈、“嫌いな芸能人”騒動にコメントサイトでは「このたび、鈴木が出