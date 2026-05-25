本日の日経平均株価は、米イラン合意の期待を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比1819円高の6万5158円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は56社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＳ＆ＡＤとＡＸ推進を目的とした合弁会社を設立したエクサウ