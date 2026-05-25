本日の【上場来高値更新】 安川電、村田製など56銘柄
本日の日経平均株価は、米イラン合意の期待を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比1819円高の6万5158円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は56社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＳ＆ＡＤとＡＸ推進を目的とした合弁会社を設立したエクサウィザーズ <4259> [東証Ｇ]、フィジカルAI市場開拓し4年で営業益2.1倍を目指す中計発表した安川電機 <6506> [東証Ｐ]、MLCC関連銘柄が総じて人気化した村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3853> アステリア 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9735> セコム 東Ｐ サービス業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＳ＆ＡＤとＡＸ推進を目的とした合弁会社を設立したエクサウィザーズ <4259> [東証Ｇ]、フィジカルAI市場開拓し4年で営業益2.1倍を目指す中計発表した安川電機 <6506> [東証Ｐ]、MLCC関連銘柄が総じて人気化した村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3853> アステリア 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6914> オプテクスＧ 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9735> セコム 東Ｐ サービス業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
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