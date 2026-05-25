　本日の日経平均株価は、米イラン合意の期待を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比1819円高の6万5158円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は56社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＳ＆ＡＤとＡＸ推進を目的とした合弁会社を設立したエクサウィザーズ <4259> [東証Ｇ]、フィジカルAI市場開拓し4年で営業益2.1倍を目指す中計発表した安川電機 <6506> [東証Ｐ]、MLCC関連銘柄が総じて人気化した村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1948> 弘電社　　　　東Ｓ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<2938> オカムラ食品　東Ｓ　食料品
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3853> アステリア　　東Ｐ　情報・通信業

<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<3905> データセク　　東Ｇ　情報・通信業
<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4259> エクサＷｉｚ　東Ｇ　情報・通信業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学

<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器

<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6506> 安川電　　　　東Ｐ　電気機器
<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6613> ＱＤレーザ　　東Ｇ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6754> アンリツ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器

<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6845> アズビル　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6914> オプテクスＧ　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<6996> ニチコン　　　東Ｐ　電気機器
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業

<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9735> セコム　　　　東Ｐ　サービス業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース