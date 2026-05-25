手芸愛好家の間で、突如としてカニブームが到来している。【写真】横一列の「カニカニ大行進」…圧巻ですきっかけは、SNSで「使い道が全く思い浮かばないけれど、あまりにかわいくて買ってしまった」と紹介されたカニをモチーフにした赤いレースの写真。そのシュールなかわいさが大きな話題を呼び、製造元のデザインレースユキ（富山県小矢部市）の公式X（@LaceShinobuf924）も「なんかカニの注文が立て続けに入ったなと思ったら、