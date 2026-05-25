5月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームを発表した。 今シーズンの“ベスト5”と言えるオールNBAファーストチームには、MVPに輝いた“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）と、MVP投票で2位に入ったニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が文句なしの満票で選出