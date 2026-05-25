2025－26オールNBAチームが発表…MVPのSGA、ヨキッチが満票でファーストチーム入り

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　5月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームを発表した。


　今シーズンの“ベスト5”と言えるオールNBAファーストチームには、MVPに輝いた“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）と、MVP投票で2位に入ったニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が文句なしの満票で選出。


　さらに、史上初の満票で最優秀守備選手賞（DPOY）を受賞したビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、リーグトップの平均33.5得点を残したルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、デトロイト・ピストンズをイースタン・カンファレンス首位へ導いたケイド・カニングハムが名を連ねた。


　続いてセカンドチームには、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン、ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナード、クリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラント、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが選出。


　サードチームはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー、ナゲッツのジャマール・マレー、アトランタ・ホークスのジェイレン・ジョンソン、ピストンズのジェイレン・デューレン、サンダーのチェット・ホルムグレンという顔ぶれに。


　1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された、今シーズンのオールNBAチームの投票結果は下記のとおり。落選した中では、ポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディヤが26ポイント、ニックスのカール・アンソニー・タウンズが14ポイントと、2選手が2ケタのポイントを獲得している。

※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数




◆■2025－26シーズン オールNBAチーム投票結果

＜ファーストチーム＞

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：500ポイント（100）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：500ポイント（100）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：498ポイント（99）

ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：482ポイント（91）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）：414ポイント（60）


＜セカンドチーム＞

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：384ポイント（44）

カワイ・レナード（クリッパーズ）：277ポイント（4）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：276ポイント（2）

ケビン・デュラント（ロケッツ）：241ポイント

ジェイレン・ブランソン（ニックス）：197ポイント


＜サードチーム＞

タイリース・マクシー（シクサーズ）：168ポイント

ジャマール・マレー（ナゲッツ）：149ポイント

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：125ポイント

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）：121ポイント

チェット・ホルムグレン（サンダー）：87ポイント



【動画】MVPを受賞したSGAの好プレー集！