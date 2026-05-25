2025－26オールNBAチームが発表…MVPのSGA、ヨキッチが満票でファーストチーム入り

5月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームを発表した。

今シーズンの“ベスト5”と言えるオールNBAファーストチームには、MVPに輝いた“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）と、MVP投票で2位に入ったニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が文句なしの満票で選出。

さらに、史上初の満票で最優秀守備選手賞（DPOY）を受賞したビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、リーグトップの平均33.5得点を残したルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、デトロイト・ピストンズをイースタン・カンファレンス首位へ導いたケイド・カニングハムが名を連ねた。

続いてセカンドチームには、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン、ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナード、クリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラント、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが選出。

サードチームはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー、ナゲッツのジャマール・マレー、アトランタ・ホークスのジェイレン・ジョンソン、ピストンズのジェイレン・デューレン、サンダーのチェット・ホルムグレンという顔ぶれに。

1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された、今シーズンのオールNBAチームの投票結果は下記のとおり。落選した中では、ポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディヤが26ポイント、ニックスのカール・アンソニー・タウンズが14ポイントと、2選手が2ケタのポイントを獲得している。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数



The 2025-26 @Kia All-NBA First Team!

Cade Cunningham

Luka Dončić

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyama pic.twitter.com/gRGwvfqfX6

- NBA (@NBA) May 24, 2026

◆■2025－26シーズン オールNBAチーム投票結果

＜ファーストチーム＞



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：500ポイント（100）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：500ポイント（100）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：498ポイント（99）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：482ポイント（91）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）：414ポイント（60）

＜セカンドチーム＞



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：384ポイント（44）



カワイ・レナード（クリッパーズ）：277ポイント（4）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：276ポイント（2）



ケビン・デュラント（ロケッツ）：241ポイント



ジェイレン・ブランソン（ニックス）：197ポイント

＜サードチーム＞



タイリース・マクシー（シクサーズ）：168ポイント



ジャマール・マレー（ナゲッツ）：149ポイント



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：125ポイント



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）：121ポイント



チェット・ホルムグレン（サンダー）：87ポイント

【動画】MVPを受賞したSGAの好プレー集！





