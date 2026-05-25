2025－26オールNBAチームが発表…MVPのSGA、ヨキッチが満票でファーストチーム入り
5月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームを発表した。
今シーズンの“ベスト5”と言えるオールNBAファーストチームには、MVPに輝いた“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）と、MVP投票で2位に入ったニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が文句なしの満票で選出。
さらに、史上初の満票で最優秀守備選手賞（DPOY）を受賞したビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、リーグトップの平均33.5得点を残したルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、デトロイト・ピストンズをイースタン・カンファレンス首位へ導いたケイド・カニングハムが名を連ねた。
続いてセカンドチームには、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン、ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナード、クリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル、ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラント、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが選出。
サードチームはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マクシー、ナゲッツのジャマール・マレー、アトランタ・ホークスのジェイレン・ジョンソン、ピストンズのジェイレン・デューレン、サンダーのチェット・ホルムグレンという顔ぶれに。
1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された、今シーズンのオールNBAチームの投票結果は下記のとおり。落選した中では、ポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディヤが26ポイント、ニックスのカール・アンソニー・タウンズが14ポイントと、2選手が2ケタのポイントを獲得している。
※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数
The 2025-26 @Kia All-NBA First Team!
Cade Cunningham
Luka Dončić
Shai Gilgeous-Alexander
Nikola Jokić
Victor Wembanyama pic.twitter.com/gRGwvfqfX6
- NBA (@NBA) May 24, 2026
◆■2025－26シーズン オールNBAチーム投票結果
＜ファーストチーム＞
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：500ポイント（100）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：500ポイント（100）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：498ポイント（99）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：482ポイント（91）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）：414ポイント（60）
＜セカンドチーム＞
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：384ポイント（44）
カワイ・レナード（クリッパーズ）：277ポイント（4）
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：276ポイント（2）
ケビン・デュラント（ロケッツ）：241ポイント
ジェイレン・ブランソン（ニックス）：197ポイント
＜サードチーム＞
タイリース・マクシー（シクサーズ）：168ポイント
ジャマール・マレー（ナゲッツ）：149ポイント
ジェイレン・ジョンソン（ホークス）：125ポイント
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）：121ポイント
チェット・ホルムグレン（サンダー）：87ポイント
【動画】MVPを受賞したSGAの好プレー集！