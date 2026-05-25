猫がスニーカーに突然パンチ攻撃する動画がSNSで話題だ。【写真】チョイチョイ！と猫パンチ連発白い台の上に置かれた黒いスニーカー。そこに近づいたのは、黒猫と茶トラの猫の2匹。黒猫はへっぴり腰ながら猫パンチを連発。尻尾をピンと立て、慎重に距離を測りながら何度も前足を伸ばし、「やんのかコラ」とチョイチョイ猫パンチ連発。一体なぜ靴に攻撃を…。一方、後ろで様子を見守る茶トラは「大丈夫か…？」という心配そうな表情