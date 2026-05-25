猫がスニーカーに突然パンチ攻撃する動画がSNSで話題だ。



【動画】パンチの後のピクッ！がまたかわいい

白い台の上に置かれた黒いスニーカー。そこに近づいたのは、黒猫と茶トラの猫の2匹。黒猫はへっぴり腰ながら猫パンチを連発。尻尾をピンと立て、慎重に距離を測りながら何度も前足を伸ばし、「やんのかコラ」とチョイチョイ猫パンチ連発。



一体なぜ靴に攻撃を…。一方、後ろで様子を見守る茶トラは「大丈夫か…？」という心配そうな表情でじっと見つめ、時折ビクッと反応。まるで黒猫の勇気を応援しつつ、自分は安全圏から観戦しているような構図が最高にかわいい。



この動画はなごさん（@ikng_0）がXに投稿したもの。飼い猫たちが、新しいスニーカーを敵と認識して戦いを挑むという、猫あるある満載のほのぼのシーン。現在、閲覧数は300万回を超えている。



なごさんによると、「人間の鼻では新しい靴の匂いしかしないのに、猫たちには何か特別に感じるものがあるみたい」とのこと。数日経っても、黒猫はまだ戦いを続けているそうで、猫の「謎のスイッチ」がいつまで続くのかも気になるところ。



この動画では、黒猫の積極的な攻撃姿勢と茶トラの傍観者っぷりのコントラストが視聴者の心を掴み、「茶トラの心配顔がたまらない」「スニーカー『何したんだよ…』って感じ（笑）」といったコメントが殺到している。



なごさんのアカウントでは「猫と子猫と飼い主と」の日常を日々更新する。猫グッズの販売なども行っており、フォロワーからは日常のかわいい瞬間を共有してくれる存在として人気だ。猫との暮らしは予測不能で楽しいということを、動画で再確認。スニーカー1足でここまで大騒ぎになるとは…。猫好きはもちろん、癒しを求めている人にぜひおすすめしたい投稿だ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）