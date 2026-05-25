10月9日に公開される横浜流星と広瀬すずのW主演映画『汝、星のごとく』の追加キャストとして、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己の出演が発表された。 参考：横浜流星と広瀬すずが見つめ合う『汝、星のごとく』予告編＆ティザービジュアル公開 本作は、第20回本屋大賞を受賞した、シリーズ累計発行部数150万部を超える凪良ゆうの同名小説が原作のラブストーリー。物語の舞台は、風光