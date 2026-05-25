10月9日に公開される横浜流星と広瀬すずのW主演映画『汝、星のごとく』の追加キャストとして、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己の出演が発表された。

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本作は、第20回本屋大賞を受賞した、シリーズ累計発行部数150万部を超える凪良ゆうの同名小説が原作のラブストーリー。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内のとある島。京都から島に転校してきた男子高生・青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ母親と暮らす女子高生・井上暁海（広瀬すず）が出会い恋に落ちるも、それぞれの抱える運命に翻弄され、選択に迫られる15年間が描かれる。

『きのう何食べた？』（テレ東系）、『おかえりモネ』（NHK）の安達奈緒子が脚本を手がけ、『余命10年』『正体』の藤井道人が監督を務めた。

今回発表された追加キャストは、瀬戸内の島で生活し、主人公である青埜櫂と井上暁海を取り巻く人物を演じる4名。

尾野が演じるのは、恋多き櫂の母・青埜ほのか。恋人を追いかけて櫂と共に瀬戸内に移住し、スナックのママとして働きながらも、櫂にすがらずにいられない脆さを持った女性だ。『ヤクザと家族 The Family』以来、2度目の藤井監督とのタッグについて尾野は、「藤井さんとは今作で2度目だったので、またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました」とコメントした。

木村が演じるのは、暁海の母・井上志穂。『アバランチ』（2021年／フジテレビ系）以来の藤井監督とのタッグとなる本作について木村は、「暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました」とコメントを寄せている。

藤井組へは本作が初参加となる石田は、オートクチュールの刺繡作家で自立した女性・林瞳子を演じる。暁海の父とは不倫関係でありながら、常に暁海の存在を気にかけ、刺繍の技術を惜しみなく教えていく中で暁海が憧れを抱くようになる存在を演じるにあたり、石田は「瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました」と強い覚悟を持って臨んだことを明かした。

長谷川が演じるのは、櫂と暁海が通う高校の化学教師で、二人を卒業後も気に掛ける北原草介。一見、堅物教師のような風格を見せながらも、自身の幼い娘を愛する父親であり、櫂と暁海の15年に渡る恋模様を側で見守り続ける拠り所のような存在となる。長谷川は本作について「情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ」と語っている。

あわせて、新キャスト4名の姿を収めた新場面写真も公開された。

【コメント】

・尾野真千子（青埜ほのか役）

藤井さんとは今作で2度目だったので、またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました。綺麗な恋の物語の中にある人間の泥臭さも魅力で、私は横浜さんが演じる櫂の母親として、思わず溜息が出てしまうような、男性への執着心が強いどうしようもない女性を演じました。横浜さん、広瀬さん二人とのお芝居はとても楽しかったですし、今治でのロケや、地元の方々の温かさが、そのまま役の深みにつながったと感じています。面白いものができる予感がしています。

・木村佳乃（井上志穂役）

暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました。また暁海を縛りつけてしまっている、自分自身にも深く傷ついている女性だなと、思いながら演じておりました。個人的には以前も映画の撮影で長期滞在したことがある島でしたので、大変懐かしく、ご縁を感じておりました。毎日美しくかつ凛とした瀬戸内海に癒されていました。

・石田ゆり子（林瞳子役）

瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました。藤井道人監督の演出は、自分の中の雑念が次第に消えていくような修行感があります。できることならもう少し長く携わりたかったです。リュネビル刺繍を一から教えていただき本当に貴重な経験でした。刺繍の世界にすっかり夢中になり、今後とも習い続ける決意です。今治市は20年ほど前、テレビドラマの撮影で長期滞在したこともある思い出深いところです。瀬戸内海を眺めていると、やさしくて切ない不思議な気持ちになります。美しいラブストーリーにぜひ浸ってくださいますように。

・長谷川博己（北原草介役）

情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ。北原は主人公二人に寄り添うメンターのような存在でありながら、どこか得体の知れない人物でもある。原作『汝、星のごとく』の北原を、二時間という映画の枠の中でどこまで立ち上げられるかは……中々難しかったです。若いキャスト・スタッフが多い中で、気がつけば自分も年長者の立場にいて、北原の如く、作品の“添え木”となれれば、と思いながら撮影していたことを思い出す。

（文＝リアルサウンド映画部）