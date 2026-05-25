この記事をまとめると ■1989年のレガシィ登場を機に日本ではステーションワゴンブームが起きた ■中国では近年ステーションワゴン系モデルが増え新たな需要を生みつつある ■SUV全盛の世界市場でも中国メーカーは富裕層や多様なニーズを狙う レガシィが築いたワゴン文化は中国へ かつて日本がバブル経済に沸いていたその末期ともいえる1989年、初代スバル・レガシィツーリングワゴンがデビューすると、たちまち日本中で大人気と