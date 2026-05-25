ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するオシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』が、7月11日よりテレビ朝日系で放送されることが決定した。 参考：岸優太＆浮所飛貴、俳優業での躍進続く『すきすきワンワン！』では“もふキュン”に期待 本作は、いけ好かない姉のボーイフレンドが一転して気になる存在になってしまった男子高校生を主人公としたオリジナル青春ホーム