ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するオシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』が、7月11日よりテレビ朝日系で放送されることが決定した。

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本作は、いけ好かない姉のボーイフレンドが一転して気になる存在になってしまった男子高校生を主人公としたオリジナル青春ホームドラマラブコメディー。脚本は『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）などの松田裕子が手がけ、監督は『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の竹園元、『リベンジスパイ』（テレビ朝日系）の宮田和弥らが務める。

大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝。夏休み直前につきあっていた彼女にフラれた上に模試はE判定だらけ。最悪の状況の中、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰に家庭教師をお願いすることに。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました！」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに……この気持ちは何なんだ。そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって……。

主人公・夏輝を演じるのは、本作が連続ドラマ単独初主演となるACEesの深田。「事前に脚本家さんとお話ししたことや僕の性格が脚本に反映されて、夏輝というキャラクターになっていました。夏輝とは共通点だらけなので、そこも楽しんでいただけるポイントかな」と役柄へのシンパシーを語っている。さらに、共演する浮所については「もともと浮所くんのことは気になってよく見ていたのですが、このオファーをいただいてからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになりました（笑）」と意外な役づくり秘話を明かした。

夏輝が恋をする相手、理系大学生・蒼汰を演じるのは、同じくACEesのメンバー・浮所。ACEesメンバー同士のドラマ共演は本作が初で、浮所は「深田のお芝居を生で見られるのが新鮮でめちゃくちゃ楽しみ！」と共演にワクワク。蒼汰というキャラクターについては「穏やかで温かくて余裕がある感じ」と分析しており、「僕はどちらかというとせっかちで生き急いでいるタイプなので、最近は落ち着いてさわやかな日々を過ごすように心がけています」と語った。

また、ACEesメンバーとして同じ時間を過ごしてきた2人だが、深田は「浮所くんの何事にも妥協せず全力で生きているところ、尊敬しています」と話し、浮所は「深田はとにかくまっすぐ。あと、笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします（笑）」とお互いにキュンポイントがあることを明かした。

そして本作の主題歌がACEesの「真夜中のZOO」に決定。ドラマのために書き下ろされた新曲で、楽曲は、菅田将暉などへの楽曲提供でも知られるシンガーソングライター・石崎ひゅーいが手がけた。

楽曲について深田は「まだ実感がなくてフワフワしていますが、主題歌になるなんて本当にうれしいです。歌詞がドラマと結構リンクしていて“青春”を感じさせる曲です」と喜びを語り、浮所も「青空が似合う曲です。落ちサビを僕と深田で歌うところがあるので注目してほしいですし、パフォーマンスも早く見ていただきたいです」とアピールした。

この楽曲は5月30日に放送される『ターミネーターと恋しちゃったら』内で流れる本作のティザーでも公開予定となっている。

あわせて、夏の空のようなブルーを背景に寝転がった夏輝（深田竜生）と、窓から外の景色を眺めている蒼汰（浮所飛貴）の2ショットティザービジュアルが完成。夏輝は“空”、蒼汰は“橋”が大好きという設定で、夏輝は寝転がって雲を仰ぎ見る姿がイメージされ、蒼汰の背景には橋のシルエットが浮かんでおり、2人の個性が表現されている。

深田竜生（武宮夏輝役）コメント作品のオファーを受けた時の感想1年ぶりのドラマということもあってすごくうれしかったです。ACEesのメンバーと映像のお仕事で共演するのは初めてなので不思議な感覚ですが、浮所くんと一緒で心強いですし頑張ります！

脚本を読んでの感想“青春！”って感じで、読んでいてすごく楽しかったです。脚本家の松田裕子さんと事前にお会いしたのですが、そのときお話ししたことや僕の性格が脚本に反映されて、夏輝というキャラクターになっていました。夏輝とは共通点だらけなので、そこも楽しんでいただけるポイントかなと思います。

役づくりで意識していることもともと浮所くんのことは気になってよく見ていたのですが、この作品のオファーをいただいてからはよりいろいろな面を知りたくて、さらに観察するようになりました（笑）

浮所飛貴のキュンとするところ浮所くんは何事にも妥協せず猪突猛進なところがあって、全力で生きている感じ。すごく尊敬しますし、いろいろ刺激をもらっています。ずっと“イノシシ”でいてほしいと思います。

本作に主演するにあたってACEesのメンバーからメッセージグループができて1年（と半年）ぐらいなので、僕と浮所くんが共演することに新鮮さを感じてくれているみたいです。みんな楽しみにしてくれているので頑張ります！ …と言いつつ、メンバーに見られるのはけっこう照れくさいです（笑）

夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったら“誰か”次第ですけど、基本的には好きになったらあきらめないです。知らない人の恋人だったらあきらめないと思いますけど、たとえば親友の恋人だったらそもそも好意を持つことはないかな。

視聴者へのメッセージ僕自身、連続ドラマ単独初主演ということでだいぶ緊張しているのですが、浮所くんの力を借りつつ全力で頑張りたいと思います！ ぜひ楽しみにしていてください！

浮所飛貴（小早川蒼汰役）コメント作品のオファーを受けた時の感想深田のお芝居を生で見られるのが新鮮ですごく楽しみです！ 僕はメンバー同士でのお芝居の経験があるんですよ。一緒に作品に挑んで乗り越えたときはぐっと距離が縮まったので、今回ももっといい関係になれたらいいなと思います。

脚本を読んでの感想きれいな青空がアタマに浮かびました！ しかも、蒼汰は自分自身と近い部分もあります。深田と同じく、脚本家の松田裕子さんと事前にお話ししたことがセリフになっていたりして、不思議な気持ちでした。

役づくりで意識していること僕が演じる蒼汰は、穏やかで温かくて余裕がある感じの役なんですよ。僕はどちらかというとせっかちで生き急いでいるタイプなので、最近は落ち着いてさわやかな日々を生きるように心がけています。

深田竜生のキュンとするところとにかくまっすぐな男ですね。まさに“漢”だと思います。あと、笑うときはしっかり歯を見せて笑ってくれる…。その笑顔になんだかキュンとします（笑）

本作に主演するにあたってACEesのメンバーからメッセージどんな感じで2人が共演するのか楽しみだって言っていました。深田はメンバーに見られるのが照れくさいみたいですが、僕は自分が出演している作品をメンバーと見たことがあるのでもう恥ずかしさは乗り越えました（笑） みんなでこのドラマを鑑賞することになっても、状況を面白がれると思います。

夏輝のように誰かの恋人を好きになってしまったらあきらめられないです。気持ちは止められないですよ。でも、好きになった女の子が、僕のせいで彼とケンカになってしまったら申し訳ないので…やっぱり考えちゃいますね。

視聴者へのメッセージ今年の夏が素敵だったとみなさんに思ってもらえるように、そして、“よる11時スタートだからこの日は少し夜ふかしして放送を待ってみよう”と思ってもらえるような作品にしたいです。ぜひ、僕らの関係を最後まで見届けてください！

神田エミイ亜希子（テレビ朝日プロデューサー）コメント本作は、ホームドラマの中で青春ラブコメが巻き起こったらどうなるかな？と考える中で生まれた企画です。高校３年生の夏休みは、楽しいのちょっぴり切ない…ちょっと特別な時間だと思うので、そんなひと夏を青春感たっぷりに描き出したいと思っています。ラブコメ部分もホームドラマ部分も身近に感じて頂けるのではないでしょうか。主演の深田さんは、過去にご出演なさっていたドラマの中でひときわ輝いているなと思い、どなただろう？と調べた事のある方でした。今回、ご出演頂ける事になり、ご本人の魅力をぜひ役柄に反映させたいと思い、脚本家の松田裕子さんと打合せのお時間をとって頂きました。深田さんは、お話してみると一生懸命で真っすぐ。天然だけれど、繊細な方だなと感じました。深田さんの持つかわいらしさやキラキラした感じをドラマに反映できるように、スタッフと力を合わせていきます。浮所さんは、バラエティー番組などで活躍なさっているので、明るく活発なイメージがありました。浮所さんと脚本家さんとの打ち合わせの際に、まわりを良く見ている気遣いの方だなと思いましたし、自分の考えを持っていて、優しい方だなと感じました。そういう部分を役柄にも反映できていると思いますので、俳優としての浮所さんの魅力も感じて頂きたいです。この夏、一番爽やかで優しく、シュワっとするホームドラマ・ラブコメディーをお届けしますので楽しみにして頂けたら幸いです！（文＝リアルサウンド編集部）