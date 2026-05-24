低迷が続くチームにエンゼルスファンの怒りがいよいよ頂点に達した。エンゼルスは２３日（日本時間２４日）のレンジャーズ戦に５―２で勝利。それでも１９勝３４敗の借金１５でア・リーグ西地区最下位に沈んでいる。地元「カリフォルニアポスト」紙は「激怒したエンゼルスのファンは、アルテ・モレノオーナーにチームを一刻も早く売却するよう求めている」との記事を配信した。「今週、エンゼル・スタジアムでは『チームを売れ