テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）の公式サイトが２３日、更新された。出演する歌手でタレント・あのが番組中に嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出したことで物議を醸したことについて謝罪を掲載した。「お詫び」と題し、５月１８日放送「あのちゃんねる」放送内容について「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではな