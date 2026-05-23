テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）の公式サイトが２３日、更新された。出演する歌手でタレント・あのが番組中に嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出したことで物議を醸したことについて謝罪を掲載した。

「お詫び」と題し、５月１８日放送「あのちゃんねる」放送内容について「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

続けて「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明し、「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」と同局として改めてコメントした。

あのの番組での発言を受けて、鈴木はＳＮＳをお通じ「普通にいじめやん」と不快感を示していた。