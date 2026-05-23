ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（24）が22日(日本時間23日)、ミルウォーキーでのドジャース戦前に、ド軍選手と交流した。ブルペン入りした23日(同24日)先発予定のドジャース佐々木と外野で握手をしてから言葉を交わした。佐々木について「際に会ったのは今回が初めてだったから、クールだったよ」とコメント。「彼はエレクトリックだね。爆発力があるっていうか、本当に凄いよ」と印象を口にした。ポケモン好