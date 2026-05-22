アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年5月21日にXを更新し、芸能人がテレビなどで嫌いな芸能人を暴露する風潮に苦言を呈した。「もっと自分の仕事にプライドを持って」タレントの鈴木紗理奈さんがインスタグラムのストーリーズで、テレビ番組で「嫌いな芸能人」と名前を出されたことに、「当たり屋みたいな事されてそれ勝手に放送されてそういうのって面白いの？」「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意