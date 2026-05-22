アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年5月21日にXを更新し、芸能人がテレビなどで嫌いな芸能人を暴露する風潮に苦言を呈した。

「もっと自分の仕事にプライドを持って」

タレントの鈴木紗理奈さんがインスタグラムのストーリーズで、テレビ番組で「嫌いな芸能人」と名前を出されたことに、「当たり屋みたいな事されてそれ勝手に放送されてそういうのって面白いの？」「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからんし」などと苦言を呈した。

猪狩さんはこのニュースを引用し、「鈴木さんの言う通りで、芸能人がその場にいない人に対して『嫌いな芸能人』なんて言う必要ないですよね。X上で喧嘩して罵り合ってインプ稼いでる人たちと一緒のレベルだと思います」と指摘した。

また、「これを企画するスタッフ、これに乗るタレント共々自分を見直すべきだと思います」「もっと自分の仕事にプライドを持って『人の悪口を言って面白くしよう、視聴率取ろう、ニュースにしよう』なんて発想やめてほしいです」と呼びかけ、「悪口を言わないと笑いを取れないなら辞めてください」とつづった。

このポストには、「ちゃんと『プロレス』になってるならまだしもね...」「同感です」「もう流行らない古いやり方」という声が集まっている。