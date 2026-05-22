気候変動による栽培適地の減少や、生産者の離農からなる「コーヒー2050年問題」に直面しているコーヒー産業。2024年末から2025年初頭にかけて、アラビカ種の先物価格が史上最高値を更新するなど、価格の乱高下も激しくなっている。【画像】コミュニケーションが限定的だった生産者とバイヤーの直接コンタクトが可能にこうした不安定な市場環境のなか、一歩踏み込んだサステナブルな選択として注目されているのが「ダイレクトトレー