「コーヒー2050年問題」を救う！国内コーヒー業界初の“生産者と直接つながる”新機能が登場
気候変動による栽培適地の減少や、生産者の離農からなる「コーヒー2050年問題」に直面しているコーヒー産業。2024年末から2025年初頭にかけて、アラビカ種の先物価格が史上最高値を更新するなど、価格の乱高下も激しくなっている。
【画像】コミュニケーションが限定的だった生産者とバイヤーの直接コンタクトが可能に
こうした不安定な市場環境のなか、一歩踏み込んだサステナブルな選択として注目されているのが「ダイレクトトレード(直接取引)」だ。2026年4月14日、コーヒー生豆のプラットフォームを運営するTYPICA Holdings株式会社(以下、TYPICA)は、日本・ブラジル間で生産者に直接見積もりを依頼できる新機能「Direct Quote」(ダイレクトクオート)を一般公開した。
本記事では、これまでの流通構造では難しかった“生産者とロースターの直接対話”をテクノロジーで実現する、この画期的な取り組みについて解説する。
■7000軒以上の生産者とつながる！AI翻訳で言葉の壁を突破
「Direct Quote」は、消費国のロースター(焙煎職人)が安定・長期的な取り引きを希望する世界中の優良生産者に対し、直接かつ同時に見積もり依頼や交渉ができる仕組みだ。まずは日本・ブラジル間限定でスタートし、対象となるブラジルの生産者ネットワークは現在7799軒にものぼる。
特筆すべき点は、AIを搭載したチャット機能。これにより、言語の壁を越えてリアルタイムでの直接対話が可能になった。
たとえば、ロースターが「このロットには天候の影響があるか？」と尋ね、生産者が「降雨が多く粒が大きく、歩留まりも良好だ」と回答するなど、現場の生きた情報をやり取りできる。こうした透明性の高いコミュニケーションが、単なる売買を超えたパートナーシップを育んでいく。
■サステナブルな調達を支える「適正価格」の共創
これまでのコーヒーの取り引きは先物価格に連動することが多く、生産コストや品質、生産背景が価格に十分に反映されにくいという課題があった。しかし、本機能を活用すれば、生産者とロースターが風味や品質、コンセプト、さらには温室効果ガスの排出データといった背景情報を開示し合いながら、主体的に取引条件を交渉できる。
TYPICAの試算によると、この機能がカバーする取引総額のポテンシャルは約1000億円規模に達し、日本国内に流通するブラジル産コーヒーの50％以上をカバーする水準だという。生産者の想いやナラティブが正当に評価され、付加価値としてロースターや消費者に届くことで、コーヒー産業全体の持続可能性が高まっていくことが期待される。
TYPICAのCEOを務める後藤将さんは、「既存の流通構造と、言語の壁によって困難だったシンプルな取り引きの形を実現した」と語り、今後は世界114カ国の地域へと対象を順次拡大していくそうだ。
私たちが何気なく飲んでいる、一杯のコーヒー。その裏側にいる生産者と、こだわりを持つロースターが直接つながることで生まれる“新しいコーヒーの歴史”は、まだ始まったばかりだ。お気に入りのコーヒーショップを訪れた際は、その豆がどのような物語を経て届いたのか、考えながら味わってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】コミュニケーションが限定的だった生産者とバイヤーの直接コンタクトが可能に
こうした不安定な市場環境のなか、一歩踏み込んだサステナブルな選択として注目されているのが「ダイレクトトレード(直接取引)」だ。2026年4月14日、コーヒー生豆のプラットフォームを運営するTYPICA Holdings株式会社(以下、TYPICA)は、日本・ブラジル間で生産者に直接見積もりを依頼できる新機能「Direct Quote」(ダイレクトクオート)を一般公開した。
■7000軒以上の生産者とつながる！AI翻訳で言葉の壁を突破
「Direct Quote」は、消費国のロースター(焙煎職人)が安定・長期的な取り引きを希望する世界中の優良生産者に対し、直接かつ同時に見積もり依頼や交渉ができる仕組みだ。まずは日本・ブラジル間限定でスタートし、対象となるブラジルの生産者ネットワークは現在7799軒にものぼる。
特筆すべき点は、AIを搭載したチャット機能。これにより、言語の壁を越えてリアルタイムでの直接対話が可能になった。
たとえば、ロースターが「このロットには天候の影響があるか？」と尋ね、生産者が「降雨が多く粒が大きく、歩留まりも良好だ」と回答するなど、現場の生きた情報をやり取りできる。こうした透明性の高いコミュニケーションが、単なる売買を超えたパートナーシップを育んでいく。
■サステナブルな調達を支える「適正価格」の共創
これまでのコーヒーの取り引きは先物価格に連動することが多く、生産コストや品質、生産背景が価格に十分に反映されにくいという課題があった。しかし、本機能を活用すれば、生産者とロースターが風味や品質、コンセプト、さらには温室効果ガスの排出データといった背景情報を開示し合いながら、主体的に取引条件を交渉できる。
TYPICAの試算によると、この機能がカバーする取引総額のポテンシャルは約1000億円規模に達し、日本国内に流通するブラジル産コーヒーの50％以上をカバーする水準だという。生産者の想いやナラティブが正当に評価され、付加価値としてロースターや消費者に届くことで、コーヒー産業全体の持続可能性が高まっていくことが期待される。
TYPICAのCEOを務める後藤将さんは、「既存の流通構造と、言語の壁によって困難だったシンプルな取り引きの形を実現した」と語り、今後は世界114カ国の地域へと対象を順次拡大していくそうだ。
私たちが何気なく飲んでいる、一杯のコーヒー。その裏側にいる生産者と、こだわりを持つロースターが直接つながることで生まれる“新しいコーヒーの歴史”は、まだ始まったばかりだ。お気に入りのコーヒーショップを訪れた際は、その豆がどのような物語を経て届いたのか、考えながら味わってみてはいかがだろうか。
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