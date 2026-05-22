TBSの田村真子アナウンサー（30）が、22日放送の同局系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。冒頭で、番組を進行できない様子を見せた。【写真たくさん】田村真子、プライベート感あふれる自然体ショット番組冒頭、MCを務めるお笑いコンビ・麒麟の川島明（47）があいさつ。続けて田村アナが「TBSアナウンサー、田村真子ですっ…」と笑いをこらえながら自己紹介。口もとを両手でふさぎながら「すいません」と、ふ