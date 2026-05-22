TBS田村真子アナ、生放送『ラヴィット！』冒頭で進行できず…川島明が“理由”を説明
TBSの田村真子アナウンサー（30）が、22日放送の同局系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。冒頭で、番組を進行できない様子を見せた。
【写真たくさん】田村真子、プライベート感あふれる自然体ショット
番組冒頭、MCを務めるお笑いコンビ・麒麟の川島明（47）があいさつ。続けて田村アナが「TBSアナウンサー、田村真子ですっ…」と笑いをこらえながら自己紹介。口もとを両手でふさぎながら「すいません」と、ふたたび笑いをこらえた。
次に川島が「そして、金曜を一緒に盛り上げてくれるみなさんです」と、出演者を紹介。田村アナは「今日は當間ローズさんにお越しいただきました！」と紹介するが、まだ笑いがこらえきれない様子に川島が「ちょっと待って…」とストップをかけた。田村アナは「すいません…あははは！本当すいません、當間ローズさん」と、この日のゲストに謝罪した。
川島が改めて事態を説明。「1回、ショーゴのアートメイクについて」と、共演する東京ホテイソン・ショーゴの眉アートメイクについて言及。「眉のアートメイクでちょっと田村さんがツボに入っちゃいまして。進行ができないという」「顔が、美し過ぎてですね」と、立派になった眉について話を振った。
ショーゴの眉について、「企画でやられてるんですか？」と聞かれた相方のたけるは「違います！プライベートで！」ときっぱり。「企画で？って言われて、ちょっとへこんでます」とショーゴの心境を代弁した。
川島は「企画じゃないとおかしいですから」とツッコミ。ショーゴは「嫁にやってこいって。CMが決まるかもしれないからって」といきさつを告白。「最初の一週間、ちょっと濃くなるんですって。今がピークなんで」と説明した。
【写真たくさん】田村真子、プライベート感あふれる自然体ショット
番組冒頭、MCを務めるお笑いコンビ・麒麟の川島明（47）があいさつ。続けて田村アナが「TBSアナウンサー、田村真子ですっ…」と笑いをこらえながら自己紹介。口もとを両手でふさぎながら「すいません」と、ふたたび笑いをこらえた。
川島が改めて事態を説明。「1回、ショーゴのアートメイクについて」と、共演する東京ホテイソン・ショーゴの眉アートメイクについて言及。「眉のアートメイクでちょっと田村さんがツボに入っちゃいまして。進行ができないという」「顔が、美し過ぎてですね」と、立派になった眉について話を振った。
ショーゴの眉について、「企画でやられてるんですか？」と聞かれた相方のたけるは「違います！プライベートで！」ときっぱり。「企画で？って言われて、ちょっとへこんでます」とショーゴの心境を代弁した。
川島は「企画じゃないとおかしいですから」とツッコミ。ショーゴは「嫁にやってこいって。CMが決まるかもしれないからって」といきさつを告白。「最初の一週間、ちょっと濃くなるんですって。今がピークなんで」と説明した。