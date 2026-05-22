東京ドームでは巨人と阪神の3連戦が始まる。阪神予告先発の高橋は今季6試合で4勝0敗（4完封）と無双状態。プロ野球史上初の全完封による5勝目をかけ、伝統の一戦に臨む。中日はバンテリンドームで広島と3連戦。20日の阪神戦では7点差逆転サヨナラ負けを喫し、今季ワースト借金14を抱えるなど苦しい状況が続くが、本拠地に戻り低迷打開の道筋を探る。ソフトバンク・前田純は日本ハム戦で今季初登板初先発に臨む。