マルコス・ジュニオールがブラジル2部クイアバEC加入へJリーグの横浜F・マリノスやサンフレッチェ広島でプレーしたMFマルコス・ジュニオールは、2025年11月に広島との契約が満了してからフリーとなってきた。日本でも愛された助っ人ブラジル人の新天地が、ようやく決まったようだ。ブラジル「OLHAR ESPORTIVO」が報じている。マルコス・ジュニオールの新天地となるのは、ブラジル2部クイアバECのようだ。記事では「日本で7シー