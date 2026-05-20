韓国国籍の大型タンカー1隻がホルムズ海峡通過を試みていると、ブルームバーグ通信が20日（現地時間）報じた。韓国外交部もこの事実を確認した。このタンカーはソウルに本社を置くHMM（旧現代商船）の「ユニバーサルウィナー号」で、目的地は蔚山（ウルサン）だ。ブルームバーグ通信は同日、「ユニバーサルウィナー号がクウェート産の原油を積載し、同日午前、イランが承認したイラン・ララク島南側のホルムズ海峡通過航路に進入し