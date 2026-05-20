韓国国籍の大型タンカー1隻がホルムズ海峡通過を試みていると、ブルームバーグ通信が20日（現地時間）報じた。韓国外交部もこの事実を確認した。このタンカーはソウルに本社を置くHMM（旧現代商船）の「ユニバーサルウィナー号」で、目的地は蔚山（ウルサン）だ。

ブルームバーグ通信は同日、「ユニバーサルウィナー号がクウェート産の原油を積載し、同日午前、イランが承認したイラン・ララク島南側のホルムズ海峡通過航路に進入したことを知らせる信号を送り始めた」と伝えた。

ユニバーサルウィナー号は同日、中国の大型タンカー2隻がホルムズ海峡の通過を試みたのに続いてここを通過しているとみられる。

同メディアは「ユニバーサルウィナー号が通過に成功すれば、韓国のタンカーでは初めてホルムズ海峡通過となる」とし「韓国と中国のタンカー計3隻がここを通過すれば、戦争勃発後、ホルムズ海峡における大型タンカーの通航量が最も多い日として記録される」と伝えた。

趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官も同日、韓国のタンカーがホルムズ海峡を通過中と明らかにした。趙長官は同日午後の国会外交統一委員会で「今この瞬間、わが国のタンカーがイラン側との協議によりホルムズ海峡を抜けている」と述べた。

続いて「イラン当局との協議を終え、昨日から航行を始め、非常に慎重に（通過）している」とし「200万バレル」と話した。200万バレルはホルムズ海峡を通過中のタンカーの原油積載量を意味するとみられる。