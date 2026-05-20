Amazon プライムビデオは20日、邦画実写史上初の興行収入（興収）200億円を突破した、吉沢亮（32）の主演映画「国宝」（李相日監督）を、同日からデジタル購入配信、6月6日から見放題独占配信を開始すると発表した。

「国宝」は作家・吉田修一氏（57）の同名小説の映画化作品。吉沢が主人公・立花喜久雄の50年の人生を、少年期を演じた黒川想矢（16）と演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）と、少年期を越山敬達（17）が演じた。吉沢と横浜が、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（67）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。

25年6月6日の初日から同11月24日までの公開172日間で、興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年、守った173億5000万円の実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新。今年2月15日までの公開255日間で、興収200億851万9000円。動員1425万2409人を記録。邦画実写史上初の興収200億円を突破した。

プライム・ビデオジャパンの大石圭介カントリーマネージャーはコメントを発表した。

「邦画の新たな金字塔を打ち立てた『国宝』を、Prime Videoのお客様にお届けできることを大変光栄に思います。吉沢亮氏をはじめとする素晴らしい俳優陣の渾身の演技、そして李相日監督が描く究極の美学は、観る者の魂を震わせます。芸道に人生を捧げる者たちの壮絶な生き様を、これまでにないスケールで描いた本作は、まさに今見るべき一作です。劇場で感動を味わった方も、まだご覧になっていない方も、ぜひPrime Videoでお楽しみください」