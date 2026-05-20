自民党はマイナンバーカードについて「社会全体で使えることが国民の利益につながる」として、政府への提言に義務化を盛り込みました。マイナカードは普及率が8割を超えた一方、廃止される枚数も多くなっています。義務化する上での課題を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「マイナカード取得義務化へ？」をテーマに解説します。■自民党「デジタルの恩恵を全国民に」山粼誠アナウンサー「自民党は19日に発表し