アメリカのIT大手・グーグルは19日、ユーザーの代わりに24時間作業を実行する自律型のAIを発表しました。グーグルが19日に発表したのは「Gemini Spark」です。Gemini Sparkは、これまでの質問に答えるだけのAIではなく、ユーザーに代わって能動的に作業をこなすAIです。ユーザーの指示に従って、GmailやGoogleドキュメントなどと連携し、メールの整理や要約、資料作成、スケジュール管理などを自動で実行するということです。クラ