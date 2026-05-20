西武が雑誌「JUNON」とのコラボ企画を発表

プロ9年目の“イケメン”が全国デビューする。西武は19日、雑誌「JUNON」の7月号（5月21日発売予定）に西川愛也外野手が登場すると発表。首位を快走するチームを盛り上げる“大抜擢”に、ファンは「ぎゃーーーーーーっ」「レアすぎる神企画」と盛り上がりを見せていた。

19日午後5時、西武は「JUNON」とのコラボ企画「西川愛也選手の“愛差し”（眼差し）」を発表。今月21日に発売される「JUNON」最新号に、西川のメガネ姿の撮り下ろし写真とインタビューが掲載される。西川は球団を通して「最近休みの日はメガネをかけることも多いのですが、取材でかけたのは初めてで新鮮でした。普段と違った僕を見てもらえるんじゃないかと思います。ぜひ手にとってみてください」とコメントを届けた。

売り出し中の26歳の抜擢に西武ファンは歓喜。「愛也くんかっこよ」「えぐい、アイドルや!!」「メガネも似合うし､ほんまかわいい」「ハートつくる愛也かわいすぎて死ぬって…」「あざとすぎてやばい」「さすがに射抜かれた」「全国にバレます」などの声がSNS上で飛び交っていた。

球団から報せが飛び込んだ19日、西川は本拠地でのロッテ戦に「9番・中堅」で先発出場。3回に同点となる2号ソロを放つなど活躍し3-2の勝利に貢献した。

西武が「JUNON」とコラボするのは2024年2月号以来、今回が2回目。このときは、単独掲載となった栗山巧外野手のほか、高橋光成投手など若手5人が誌面を賑わせた。（Full-Count編集部）