地震と豪雨の二重の被害を受けた石川県輪島市南志見地区。人口減少や高齢化が進む南志見地区を新たなビジネスの創出拠点にしようと奮闘する1人の男性を取材しました。輪島市の北部に位置する南志見地区に建設が進められているこちらの施設。地震による地盤沈下で傾いた旧南志見保育所を改装した研修宿泊施設、「南志見ラボ」です。奥能登元気プロジェクト・奥田和也代表「ここは遊戯室ではなくて、今後は研修の部屋になります。学