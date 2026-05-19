トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE」から、スヌーピーをデザインした注目トートを紹介。ガーデニングバッグを思わせるたくさんのポケットと、カラフルな刺しゅうデザインが目を引く、デイリーユースなアイテムだ。【写真】「ROOTOTE」で発売中のスヌーピーが刺しゅうされた機能抜群のトート2種を見る「ROOTOTE」のヘビロテ確実なデイリーバッグに注目！小さめサイズはバッグ2個持ち派にもおすすめ収納力抜群の「DELI ポケッツ」(