LIBERNOVOは、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」シリーズの新型モデル「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」や、「LiberNovo Maxis - Airflow」を体験できる、新製品体験会を2026年5月29日17時から2日間開催する。開催場所は東京都・渋谷区にあるイベントスペース「OPENBASE SHIBUYA」。電動ワークチェア新製品を体験、来場者向け抽選会もLiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電