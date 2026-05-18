ヤタロー地産地消工場店は、オープン当初より好評の、浜松・鳥居食品の「トリイソース」を使用した三方原馬鈴薯コロッケパンに続き、4月より、地元素材を活かした新商品「湖西ポークメンチカツパン」の販売を開始した。湖西ポーク×明治屋醤油の地元素材を活かした一品「湖西ポークメンチカツパン」は、粗挽きで仕上げた湖西ポークの力強い肉感と、ザクッと軽快な衣の歯応えを両立させた食べ応えのある一品。メンチカツには肉の存