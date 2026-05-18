【静岡県浜松市】湖西ポーク×明治屋醤油のソース。ヤタロー地産地消工場店がメンチカツパンを新発売



ヤタロー地産地消工場店は、オープン当初より好評の、浜松・鳥居食品の「トリイソース」を使用した三方原馬鈴薯コロッケパンに続き、4月より、地元素材を活かした新商品「湖西ポークメンチカツパン」の販売を開始した。

湖西ポーク×明治屋醤油の地元素材を活かした一品



「湖西ポークメンチカツパン」は、粗挽きで仕上げた湖西ポークの力強い肉感と、ザクッと軽快な衣の歯応えを両立させた食べ応えのある一品。メンチカツには肉の存在感を引き出すため“粗挽き”の湖西ポークを使用し、ソースには浜松の老舗醤油醸造所「明治屋醤油」の高嶺ソース(とんかつ)を使用している。

明治屋醤油「高嶺ソース(とんかつ)」とは

醤油を隠し味に、南信州伊那産のりんご・国産の玉ねぎ・人参・トマトを二日間煮込んで作られたソース。仕上げに粉末にして香りを高めた香辛料を加え、野菜の甘さとのバランスの取れたまろやかな味わいが特徴だ。

とろりと甘くコクのあるソースが湖西ポークの旨みを最大限に引き出し、噛むほどに繊維がほどけ豚本来の甘みとコクが広がる仕立てとなっている。

湖西ポークとは

ブランド豚「とぴあ浜松ポーク」のうち湖西市産のものを「湖西ポーク」という。湖西ポークは、三元豚の交配により、サシが多く肉キメが細かい風味豊かな肉質が特徴で、徹底した飼料管理のもと脂肪は甘味があり赤身は柔らかくコクのある豚肉に仕上がっている。

さらに出荷2か月前には麦類を添加した飼料を与えることで、舌触りの良さを実現している。

商品の詳細

「湖西ポークメンチカツパン」の価格は229円(税込)。

ヤタロー地産地消工場店では、地元ならではの素材を活用して新しい「おいしい！」を生み出そうと日々商品開発に取り組んでいる。今回新たに加わった湖西ポークメンチカツパンも地元の「おいしい！」が詰まったこだわりの一品となっており、この機会に試してほしいとしている。

地産地消に貢献するヤタロー地産地消工場店



ヤタロー地産地消工場店は商品開発から流通・販売までを一貫して行っている強みを活かし、工場直売価格の商品や「アウトレット商品」の取り扱いに加えて、既存商品に新たな価値を加えて再生する「アップサイクル商品」を販売し、地域の循環型社会の実現に寄与することを目指している。

また90年以上培ってきた「ものづくり」の技術を活かし、焼き立てのパンやスイーツを「ライブキッチン」で提供。さらに自社物流網を活かして地元のベーカリーや菓子店、農家から美味しいものを集め、地域の食の魅力を発信することで地産地消に貢献していきたいとしている。

湖西ポークの旨みを最大限に引き出した「湖西ポークメンチカツパン」を、手にとってみては。

■ヤタロー地産地消工場店

住所：静岡県浜松市中央区上西町1013-1

営業時間：10:00〜19:00

定休日：1月1日〜1月3日

ヤタロー地産地消工場店ブランドサイト：https://www.y-outlet.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/yatarooutletstore

(丸本チャ子)