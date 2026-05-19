最優秀賞は賞金20万円＋イタリア展示！ 協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」

日本全国の皮革関連企業で構成される協同組合資材連が、第16回となる「革のデザインコンテスト2026」を開催します。

ファッション・インテリア・生活雑貨など、革製品の新しい価値を生み出すアイデアが2部門にわたって募集されます。

応募資格は年齢・性別・職業・国籍を問わず、日本に居住する個人であれば参加できます。

協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」





「革のデザインコンテスト2026」は、協同組合資材連が主催する第16回のコンテストです。

TLF審査委員会・イタリア リネアペッレ審査委員会・ゲスト審査員による三者構成で審査が行われ、独創性・先進性・新たな時代を予感させる先見性が評価基準となります。

応募部門はプロダクト部門（製作部門）とクリエイティブ部門（デザイン画部門）の2部門です。

プロダクト部門の最優秀賞・優秀賞作品は、世界各国から毎回2万人前後の来場者が訪れるイタリアの国際見本市「リネアペッレ」で展示されます。

クリエイティブ部門には高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられています。

応募部門と賞の内容

プロダクト部門では実物の革製品を応募します。

最優秀賞（1作品）には賞金20万円とイタリア・リネアペッレでの作品展示、優秀賞（1作品）には賞金10万円と同展示の機会が贈られます。

入賞8作品にはTLFオリジナル革製品が授与されます。

クリエイティブ部門はデザイン画での応募となります。

最優秀賞（1作品）には賞金20万円に加えてモデリストによる実物サンプル制作が行われ、優秀賞（1作品）には賞金10万円と同じくサンプル制作の特典が付きます。

入賞8作品にはTLFオリジナル革製品が贈られます。

クリエイティブ部門内のユース・クリエーターズ賞は高校生以下を対象とした1作品にTLFオリジナル革製品が授与されます。

審査員と選考スケジュール

ゲスト審査員には、ファッションデザイナーの青木明子、デザイナー・ブランドディレクターの伊藤卓哉、ファッションディレクターの萩原輝美が参加します。

TLF審査委員会・イタリア リネアペッレ審査委員会と合わせた三者構成での審査となります。

プロダクト部門では7月中旬に一次審査が実施され、7〜8月にインターネット投票が行われます。

表彰式および作品展示は2026年12月開催予定のTLF会場にて執り行われます。

評価基準はプロダクト部門・クリエイティブ部門ともにデザインの独創性・先進性・先見性が問われ、プロダクト部門ではさらに実物の完成度と機能性も審査の対象です。

リネアペッレでの展示実績と過去の受賞作品





2026年2月25日〜27日にイタリア・ミラノで開催されたリネアペッレでは、革コン2025プロダクト部門の最優秀賞・優秀賞作品が展示されました。

TLFブース内の展示コーナーには白いディスプレイ台の上にバッグ2点がガラスケースに収められ、紫の背景壁には過去受賞作一覧パネルが掲示されています。

リネアペッレは東京レザーフェアと長年の友好関係にある国際見本市で、最新素材のトレンドコーナーも設置されています。

革コン2025の受賞作品は以下のとおりです。





クリエイティブ部門 最優秀賞は、平原大貴による「レザーフルーツバッグ」です。





クリエイティブ部門 優秀賞は、尾林嬉愛莉による「bonsai」です。





プロダクト部門 最優秀賞は、恒田祐介による「革BONSAI」です。





プロダクト部門 優秀賞は、三浦颯真による「布団たたきショルダーバッグ」です。

クリエイティブ部門の最優秀賞・優秀賞にはモデリストによる実物サンプル制作が行われ、デザイン画が立体作品として完成する機会が用意されています。

年齢・職業・国籍を問わず応募でき、ファッション・インテリア・生活雑貨を含む幅広いジャンルの未発表オリジナル作品が対象です。

協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. プロダクト部門とクリエイティブ部門の締め切り日は異なりますか？

A. プロダクト部門の締め切りは2026年6月30日（当日消印有効）で、クリエイティブ部門の締め切りは2026年9月10日（必着）です。

応募開始日は両部門とも2026年6月1日です。

Q. 海外国籍でも応募できますか？

A. 国籍は問いませんが、応募資格は日本居住者の個人に限られています。

年齢・性別・職業にかかわらず、日本国内に居住していることが条件です。

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